Het Australische tennis beleefde zaterdag misschien wel zijn mooiste dag ooit toen Barty, Kyrgios en Thanasi Kokkinakis kort na elkaar erin slaagden om een Grand Slam te winnen. Kyrgios en Kokkinakis deden dit uiteraard samen door in de finale te winnen van een ander Australisch(!) duo.

“Wij hebben de beste sfeer ooit gecreëerd”, merkte Kyrgios op tijdens het persmoment, met de trofee op tafel. Er was inderdaad van alles aan de hand tijdens de partijen van Kyrgios alleen en samen met zijn kompaan Kokkinakis, waarbij het publiek op de banken stond en soms door het dolle was alsof het een voetbalwedstrijd betrof.

De uitgelaten Siuuuu-sfeer werd zelfs vergeleken met een dierentuin, omdat er zoveel gekkigheid plaatsvond. Diverse tegenstanders van Kyrgios gingen er trouwens minder goed op, van Daniil Medvedev tot Michael Venus, die Kyrgios uitmaakte voor een ‘ vervelend, klein kind ’.

Hoge kijkcijfers

De teksten van Kyrgios over hoge kijkcijfers en fantastische sfeer werden door diverse, voornamelijk Australische media uitgelegd als neerbuigend ten opzichte van Barty. Maar wie met die boodschap bij Kyrgios aankomt, krijgt er flink van langs.

“Hou eens op allemaal, ik heb niks negatiefs over Barty gezegd. Ik heb gezegd dat het publiek geweldig was tijdens de Australian Open en ik het gevoel heb dat Kokkinakis en ik daar een grote bijdrage aan hebben geleverd. Zelfs de vader van Barty heeft dit tegen mij gezegd.”

“Het enige wat ik heb opgemerkt is dat er wereldwijde aandacht voor ons was en dat onze partijen tot op de laatst beschikbare stoel volle stadions trokken”, zo bijt Kyrgios van zich af, waarna Max Purcell het moest ontgelden. Purcell had als tegenstander van Kyrgios/Kokkinakis in de finale naderhand geklaagd over de sfeer.

Purcell vond de sfeer van negatieve invloed op het verloop van de partij. Een opvallend moment was het door Kyrgios laten verwijderen van een supporter kort voor het einde van de wedstrijd, waardoor de bewuste fan het matchpoint en de festiviteiten – min of meer het hoogtepunt dus – moest missen.

Volle tribunes

“Purcell, jij bent een donut”, aldus Kyrgios en dat bedoelt hij niet als compliment. Zie het eerder als een zware belediging. “Als ik jouw uitspraken na onze finale lees, wordt me duidelijk dat jij geen idee hebt van de combinatie entertainment en topsport.”

“Als je iets beter had opgelet, zou je begrijpen waarom fans daadwerkelijk naar mijn wedstrijden komen. Dat komt omdat ze niet alleen hoog niveau tennis te zien krijgen, maar ook vermaakt worden. Daardoor is het extra leuk om naar mijn partijen te kijken.”

Purcell op zijn beurt claimt ook verkeerd te zijn begrepen. “Toen ik vanmorgen wakker werd, was er blijkbaar behoorlijk wat gal gespuwd in mijn richting. Ik zie dat mijn uitspraken verkeerd zijn opgetekend en dat wordt gedaan alsof ik Kyrgios aanviel. Tsja, blijkbaar had de pers niets beters te doen.”

