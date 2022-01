AusOpen | Broady maakt het tikje bont door op de baan van broekje te wisselen

Broady had net de tweede set binnen gehengeld en besloot met een goed gevoel en in een verse uitrusting aan de beslissende, derde set te beginnen. Het gebeurt met enige regelmaat dat tennissers van bezweet shirt wisselen, maar je broek laten zaken, gebeurt toch een stuk minder vaak.

De umpire vond de actie van Broady minder geslaagd en gaf hem te verstaan dat hij zich op de baan niet zo bloot moest geven. Ook niet heel eventjes. “Sinds wanneer is dit een thema? Ik doe dit wel vaker. Krijg ik nu een boete? Ik probeer iedereen alleen maar een toiletpauze te besparen, is dat zo erg?”

Excuses

Hoewel Broady in eerste instantie dus wat fel reageerde, bood hij het aanwezige plukje publiek op één van de bijbanen in Melbourne vervolgens zijn excuses aan. De toeschouwers leken lichtzinnig om te springen met de situatie en zich niet al te zeer te storen aan het verkleedpartijtje.

Toiletpauzes zijn een serieus issue op de tour sinds met name Stefano Tsitsipas zijn tijd begon te nemen en daarmee ergernis opwekte bij zijn tegenstanders. Vooral Andy Murray ging er slecht op. Er zijn inmiddels nieuwe regels opgesteld omtrent het toiletbezoek.

Linksom of rechtsom deed het nieuwe setje kleding Broady duidelijk goed, want hij won de derde set en mengde zich zo alsnog in het deelnemersveld aan de Australia Open. Mocht het nog tot een boete komen, dan kan hij die ongetwijfeld lijden. Tegenover kwalificatie staat grofweg 65.000 euro.

