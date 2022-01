AusOpen | Cilic viert na benutten matchpoint uitgebreid feest met Kroatische supporters

De als 27ste geplaatste Cilic was in vier sets te sterk voor Norbert Gombos en is wel wat gewend – hij stond in finales en won de US Open in 2014 – maar de blijdschap was er niet minder om. Zodra de stand van 6-2 6-3 3-6 7-6(6) was bijgeschreven, ging het los.

Een groepje Kroaten startte het gezang in en daar ging Cilic lekker op. Hij zong mee en wakkerde de feeststemming aan waardoor tijdens de Australian Open het dak er in figuurlijke zin af ging. Hartstikke leuk om te zien natuurlijk.

Of er in de derde ronde ook wat te juichen en zingen valt, is de grote vaag. Dan staat Cilic tegenover lastige klant Andrey Rublev.

