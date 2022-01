Collins had in de halve finale geen enkele problemen met haar tegenstander Iga Swiatek. De Amerikaanse zette met harde slagen haar tegenstander constant onder druk, waardoor het twintigjarige toptalent uit Polen niet in haar spel kon komen.

Op twintigjarige leeftijd was de inmiddels 28-jarige Collins nog geen eens prof. Ze begon haar tenniscarrière in de NCAA, de collegecompetitie in Amerika. Voor de universiteit van Virginia won ze in 2014 en 2016 de singlestitel. In 2016 ging Collins als proftennisser aan de slag. Binnen twee jaar behaalde ze de top 100.

Doorbraak

De echte doorbraak van Collins was tijdens de Australian Open van 2019. Ze bereikte als debutant de halve finale van de Grand Slam. Ze belandde mede door deze prestatie voor het eerst in de mondiale top-dertig. Aan het succes zat een Nederlands randje. De totaal onervaren Stijn de Gier stond haar bij als coach. De Nederlander verdween een paar maanden later echter alweer uit de begeleidingsstaf van de Amerikaanse.

2021 jaar van pijn

Collins werd in 2021 opgeschud door intense pijnscheuten. Uiteindelijk bleek de nummer dertig van de wereld last te hebben van endometriose. Weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies wat op de eierstokken of eileiders zit.

De endometriose was niet het eerste fysieke ongemak waar Collins mee worstelde. In 2018 werd artritis bij haar vastgesteld, wat bewegen extra pijnlijk maakt.

Vooral tijdens haar menstruatieperiode had de Amerikaanse veel last van het probleem. “De slopende pijn die ik ervoer tijdens mijn mestruatieperiodes als gevolg daarvan maakten het voor mij heel moeilijk om te functioneren”, liet ze aan WTA weten. De pijn die ze ervoer omschreef ze als ‘de ergste pijn die ik ooit heb gehad’.

Cyste zo groot als tennisbal

Toen pijnmedicatie niet genoeg hielp, liet ze in april in spoedoperatie uitvoeren. Artsen verwijderden bij haar een cyste die zo groot was als een tennisbal. Na haar operatie verbeterde haar spel. Ze bereikte de derde ronde op Roland Garros en won haar eerste twee WTA-titels.

Met haar eerste Grand Slam-finale kan Collins de cirkel rond maken. Ze moet dan wel afrekenen met de enorm sterke Ashleigh Barty . De Australische verloor dit toernooi nog geen set en weet elke ronde te overtuigen.

