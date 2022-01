“Deze jongen wil de nummer één van de wereld worden en ik denk dat dit hem gaat lukken, omdat hij Grand Slams gaat winnen”, zegt Corretja. “Hij speelt ontzettend goed en trekt zich niets aan van zijn tegenstander. Hij gaat ervoor.”

Juiste instelling

De Spaanse ex-tennisser ziet dat zijn landgenoot de juiste instelling heeft om ver te komen. "Hij toont respect voor het spel, let op zijn voeding en rust en zorgt bovendien dat hij goed traint. Dat hij stijgt op de wereldranglijst komt niet omdat hij punten koopt in de winkel. Nee, hij werkt er keihard voor om de allerbeste te worden.”

“Carlos Alcaraz laat zien dat je ook als je jong bent dapper kunt zijn. Hij is nederig als het moet, maar tegelijkertijd ook heel ambitieus. Dat is belangrijk”, vervolgt Corretja.

Allerbeste spel

Wilander is het met hem eens. “Ik denk ook dat hij de nummer één kan worden. Hij stopt niet totdat hij zijn allerbeste spel heeft bereikt. Hij is op alle vlakken heel goed. Fysiek is hij al zo sterk en hij is enorm snel.”

Alcaraz verloor de wedstrijd tegen Berrettini in de twee tiebreaks, volgens Wilander. “Matteo speelde een geweldige tiebreak in de tweede set, maar ook in de vijfde set. Daarom was hij vandaag de winnaar.”

Vierde ronde

In de vierde ronde neemt de als zevende geplaatste Italiaan het op tegen de winnaar van de partij tussen Sebastian Korda en Pablo Carreño Busta. De laatste was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Tallon Griekspoor. De Spanjaard won na vijf sets.

