Direct nadat hij weer op vrije voeten stond, besloot de Servier een training af te werken in de Rod Laver Arena. Tegelijkertijd bereidde zijn familie een persconferentie voor. Er heerste een jubelstemming in Belgrado omdat eerder op de dag door de rechter was verordonneerd dat de tennisser in vrijheid moest worden gesteld.

Australië had Djokovic het liefst uitgezet omdat de argumentatie voor zijn medische vrijstelling, en dus deelname aan de Australian Open, onvoldoende zou zijn, maar de rechter is van mening dat het kamp-Djokovic onvoldoende tijd kreeg om zichzelf te verweren bij de douane waarop hij in het land mag blijven.

De uitspraak wordt behalve door de ter plekke aanwezige supporters van Djokovic ook door de familie gevierd als een grote overwinning. Ondertussen kan de minister van Immigratie van Australië alsnog besluiten om de nummer één van de wereld uit te zetten. Misschien is het dan ook wel een beetje politiek dat er direct werd getraind.

Politiek is wat de familie Djokovic betreft sowieso het sleutelwoord van de afgelopen dagen, die hun zoon/broer in afzondering moest doorbrengen. “We zijn bij elkaar gekomen om de overwinning van onze zoon te vieren. Hij heeft niets fout gedaan en was altijd alleen maar uit op gerechtigheid”, aldus moeder Dijana.

Vrije wereld

“Hij ging naar Melbourne om een tennistoernooi te winnen. De hele situatie is extreem moeilijk. We hebben alle mogelijke emoties beleefd, van verdriet tot angst en teleurstelling. Er waren momenten waarop Novaks telefoon was afgepakt en we geen contact konden leggen. We hadden soms geen idee wat er gaande was.”

“Ik wil iedereen waar dan ook ter wereld bedanken voor alle steun en in het bijzonder de mensen die hem in Melbourne aanmoedigden op de stoep van dat zogenaamde hotel. Dit is Novaks grootste overwinning ooit. Nog groter dan al zijn Grand Slams”, meende Dijana.

“De afgelopen dagen is maar al te zeer duidelijk geworden dat het moeilijke tijden zijn voor de vrijdenkers op deze wereld. Gelukkig is mijn zoon mentaal heel erg sterk. Ze hebben al zijn rechten afgepakt, maar hij weigerde om hen ook zijn visum te laten afnemen”, voegde vader Srdan toe.

“Novak is het recht ontzegd om voor zichzelf op te komen en zijn telefoon werd afgepakt. Gelukkig kreeg hij zijn mobiel terug en kon hij contact leggen met de advocaten, die daarna een fantastische verdediging hebben voorbereid. Daar konden ze in Australië niet tegenop.”

Moeilijke vragen

“Dit is een belangrijke zege voor Novak, de familie Djokovic en de vrije wereld. Hij voldeed aan alles wat van hem werd verlangd. Novak wilde alleen maar tennissen en zelfs dat recht hebben ze hem geprobeerd te ontnemen.”

“Het recht heeft gezegevierd. De rechter die zich over deze zaak heeft gebogen, maakte van begin af aan duidelijk dat Novak nooit de schuldige partij is geweest. Slechts de feiten telden voor deze rechter en dat is fantastisch. Daarna is de enige juiste beslissing genomen en was Novak vrij.”

Overigens werd de persconferentie van de familie Djokovic per direct beëindigd toen er door de aanwezige journalisten vragen werd gesteld over de veelbesproken positieve coronatest van 16 december.

Die positieve test was reden om een medische vrijstelling aan te vragen voor de ongevaccineerde tennisser, maar rondom die dagen is hij volop en zonder masker gespot in gezelschap van anderen.

