Nadal vocht zich niet alleen terug om voor de tweede keer de Australian Open te winnen, maar stak op die manier ook Roger Federer en Novak Djokovic voorbij op de eeuwige ranglijst. Als eerste man is Nadal erin geslaagd om 21 Grand Slams te winnen. Een prestatie voor de eeuwigheid, wat er in de toekomst ook gebeurt.

Toen Daniil Medvedev de tiebreak van de tweede set naar zich toetrok, leek de partij beslist en de Rus kreeg vervolgens ook breakkansen in de derde set, maar het feit dat Nadal nog enkele rackets naar de bespanner liet brengen, vertelde op z’n minst dat hij er nog niet klaar mee was.

“Ik probeer na te gaan: is er ooit een grotere comeback geweest? Als je alles bij elkaar optelt wat Nadal de afgelopen periode heeft doorstaan – van een operatie aan zijn voet tot een besmetting met corona – denk ik van niet. Als je ziet wat Nadal voor elkaar heeft gekregen, valt er niets beters te bedenken. Dit was de beste comeback ooit”, aldus McEnroe in gesprek met Eurosport.

Grote Drie liefst gelijk

“Ik ben zelf natuurlijk slachtoffer geweest van een legendarische comeback van Ivan Lendl in 1984 bij Roland Garros en Stefanos Tsitsipas stond vorig jaar nog 2-0 in sets voor tijdens de finale, maar iets beters of groters dan Nadal? Ik kan het echt niet bedenken.”

Hoe historisch het aantal van 21 gewonnen Grand Slam ook is… vergeet niet dat Roland Garros de volgende major is. Het gravelpaleis vormt de troon van Nadal. Hij was in Parijs al dertien keer eerder winnaar en staat eind mei opnieuw als favoriet in de startblokken.

McEnroe zou het fantastisch vinden als Nadal na 21 ook van de droom van 22 werkelijkheid maakt, maar nog liever ziet ‘Big Mac’ dat Nadal, Federer en Djokovic eindigen met evenveel gewonnen Grand Slams. “Het maakt me niet uit of het er 21 of 22 worden, maar het liefst zie ik de Grote Drie op gelijke hoogte eindigen.”

“Ik zag dat Federer en Djokovic er heel snel bij waren om Nadal te feliciteren en dat getuigde twee maal van grote klasse, want dit is ook waar sport uiteindelijk om draait. Wat we hebben mogen aanschouwen levert een dikke laag kippenvel op bij mensen over de gehele wereld. Het voelt als een droom.”

Kippenvel

“Zelfs als ex-tennisser ben ik er trots op dat ik hier getuige van mocht zijn. Ik bewonder de mannen die ik aan het werk heb gezien. Ik sta er versteld van, serieus waar. Ik denk soms weleens: wow, had ik maar harder mijn best gedaan en nog meer Grand Slams gewonnen, want dit is van een andere orde.”

“Als je zo’n partij ziet, wil je ook gewoon niet dat er nog iemand verliest. Je gunt het ze allebei en je gunt de Grote Drie ook stuk voor stuk alle goeds. Juist omdat ze alle drie zo groot zijn, hoop je ergens dat het evenwicht bewaard blijft, maar ik betwijfel of de stand nog eens gelijk wordt getrokken.”

“Het lijkt me nog maar zeer de vraag of Federer ooit een Grand Slam wint. Sterker nog, hoe veel toernooien gaat hij nog spelen? Maar goed, we hadden ook nooit verwacht dat Rafa terugkwam en zegevierde. Ook de toekomst van Djokovic is onzeker. Voor je het weet maakt Nadal er 22-20-20 van.”

