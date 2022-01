Nadal had er vijfenhalf uur voor nodig om Daniil Medvedev te verslaan en aangezien de wedstrijd ’s avonds werd gespeeld, tikte de tijd behoorlijk door in Melbourne. “Goedenavond allemaal. Of moet ik zeggen: goedemorgen?”

Die opener vertelde ogenschijnlijk dat Nadal zijn gevoelens goed onder controle had, maar van binnen moet hij gekolkt hebben. Anders kan ook niet verklaard worden dat hij tijdens de eerste keer serveren voor de wedstrijd een voorsprong van 30-0 uit handen gaf.

Grootheid Nadal

De tweede keer lukte het wel en was Grand Slam nummer 21 een feit. Uitgerekend in Melbourne, op de plek waar hij vaak zo veel tegenslag heeft gekend. “Ik weet hoe het voelt om in jouw positie te verkeren, Daniil. Maar ik ben er zeker van dat jij die beker nog wel een keertje wint. Of vaker. Jij bent een groot kampioen.”

Zo kon het gebeuren dat de grootste tennisser gemeten in Grand Slams zijn zojuist verslagen tegenstander stond te prijzen terwijl hij zelf kersvers recordhouder is. Medvedev zal voor altijd een rol van betekenis blijven spelen in het leven van Nadal, zo blijkt.

Mooie woorden voor Medvedev

“Dit was mijn meest emotionele wedstrijd ooit en Daniil… ik ben blij dat ik deze wedstrijd tegen jou heb gespeeld en wij dit moment samen delen”, vervolgde Nadal. “Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de ongekende steun die ik de afgelopen drie weken heb mogen ervaren.”

“Serieus waar, ik wist de afgelopen tijd vaak niet of het wel mogelijk was om te blijven tennissen. Ik wortelde met blessures en het kleine kringetje dat mijn team vormt, weet hoe zwaar het is geweest. Het was kantje boord.”

Ongelooflijke steun

“De buitenwereld heeft geen idee hoe hard ik hiervoor heb moeten vechten. Daarom wil ik jullie allemaal bedanken voor de ongekende steun die ik tijdens al mijn wedstrijden in Australië heb mogen ervaren. Al die aanmoedigingen, alle steun… Ik koester al die support en sluit jullie gevoelens in mijn hart.”

“Ik ging naar Australië met het idee dat het wel eens mijn laatste Australian Open kon worden, maar ik bruis weer van de energie. Zo voel ik dat op dit moment. Ik hoop hier nog vaak terug te keren. Verder kan ik mijn gevoelens amper onder woorden brengen. Heeeeel erg bedankt allemaal.”

