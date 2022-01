Djokovic maakte eerder deze week bekend dat hij na het verkrijgen van een medische vrijstelling ‘gewoon’ kon meedoen aan de eerste Grand Slam van 2022. Hij postte deze update vlak voor vertrek naar Melbourne, maar eenmaal gearriveerd kwam hij niet door de douane.

Er werd woensdagmiddag al melding gemaakt van visumproblemen en volgens de eerste berichten die later op de dag naar buiten kwamen, is er ook iets mis met de vrijstelling. Er werd op de tour al met flink gefronste wenkbrauwen gereageerd op de deelname van Djokovic, juist omdat Australië zeer strenge coronaregels hanteert en de bevolking ook wordt geacht om die strikt na te leven.

Onvoldoende bewijs voor vrijstelling

Eén van de eerste vragen was dan ook: op basis waarvan heeft een gezond sportman – die naar alle waarschijnlijkheid niet is gevaccineerd – zijn medische vrijstelling aan te danken? Daar was ook de douane benieuwd naar en blijkbaar kon Djokovic geen bewijs overleggen dat de autoriteiten tevreden stemde.

Na een lange dag bij de douane – naar verluidt in een afgesloten ruimte onder bewaking van de politie – kwam het hoge woord eruit en kreeg Djokovic te horen dat hij Australië zo snel mogelijk weer moet verlaten. Deelnemen aan de Australian Open is inmiddels uit den boze.

Er is voor kamp-Djokovic de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit van de staat Victoria, maar waarschijnlijk is zo’n zaak kansloos. Ook de Servische ambassade en zelfs president Aleksandar Vucic bemoeiden zich met de zaak, maar wisten geen doorbraak te forceren.

