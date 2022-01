De zaak-Djokovic krijgt zo’n beetje per uur of toch zeker per dag een nieuwe twist. Deze dinsdag vormt hierop geen uitzondering, nu blijkt dat er wordt getwijfeld aan verklaringen die zijn ingeleverd over gemaakte reisbewegingen. Het is niet de eerste keer deze week dat Djokovic in opspraak raakt en waarschijnlijk ook niet de laatste keer.

De klok tikt verder en zo’n zes dagen voor de start van de Australian Open is nog altijd niet duidelijk of voor Djokovic het licht op groen springt om mee te doen. De Serviër meldde zich weliswaar al twee keer voor een training in de Rod Laver Arena, maar de minister van Immigratie kan nog altijd besluiten om zijn alsnog toegewezen visum toch weer in te trekken en de uitspraak van de rechter te overrulen.

Servië of Spanje?

De Australische douane onderzoekt nu suggesties dat Djokovic in de twee weken voor vertrek naar Australië wel degelijk op reis is geweest, terwijl hij eerder verklaarde niet op reis te zijn geweest. De tennisser vloog vanuit Spanje naar Australië, maar foto’s op social media doen sterk vermoeden dat hij 25 december nog in Servië verbleef.

Djokovic verkreeg na vier dagen verplichte quarantaine in een hotel via een beroepszaak bij de rechter alsnog toestemming om Australië binnen te komen, maar de vraag is nu of dit beroep is gewonnen op basis van correcte feiten. Anders gezegd: kloppen de feiten wel die kamp-Djokovic voorlegde aan de rechter?

Misdrijf

Vergeet niet dat de gronden voor zijn medische vrijstelling al een keer zijn afgekeurd door de autoriteiten. Dat kan zomaar een tweede keer gebeuren. Djokovic vertelde dat niet hijzelf, maar zijn zaakwaarnemer of zelfs Tennis Australia de antwoorden heeft ingevuld. De aanvrager in kwestie blijft echter altijd verantwoordelijk als er iets niet klopt.

Vrijgegeven documenten tonen aan dat Djokovic tijdens de behandeling van zijn beroep bewijsmateriaal overlegde waar hij met ‘nee’ antwoordde op de vraag of hij in de voorgaande weken op reis is geweest. Het opzettelijk vals beantwoorden van vragen kan reden zijn om iemands visum in te trekken en wordt zelfs beschouwd als het plegen van een misdrijf.

Uit dezelfde documenten blijkt overigens ook dat Djokovic nooit een vaccinatie tegen corona ontving en dat hij op basis van ‘medische gronden’ ook in de toekomst niet gevaccineerd kan worden.

