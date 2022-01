Djokovic werd woensdag lange tijd vastgehouden op het vliegveld, naar verluidt in een verhoorkamer die werd bewaakt door de politie. De Serviër probeerde alles om toegelaten te worden tot Australië, maar het bewijs voor zijn medische vrijstelling werd als te mager bestempeld door de plaatselijke autoriteiten.

De Servische ambassade evenals politici probeerden te bemiddelen in de zaak van de nummer één van de wereld, vooralsnog zonder resultaat. Het intrekken van zijn visum was voor kamp-Djokovic reden om de optie te bewandelen van het indienen van een protest.

Ondergebracht in hotel

Zo gezegd, zo gedaan. De autoriteiten hebben nu besloten dat Djokovic in Australië mag blijven totdat er duidelijkheid is over deze beroepszaak. Het kan wel eens tot maandag duren voordat er een uitspraak komt en tot die tijd mag Djokovic ‘Down Under’ blijven, al is zijn bewegingsvrijheid waarschijnlijk beperkt en kan hij ieder gewenst moment alsnog op het vliegtuig worden gezet.

De situatie-Djokovic maakt veel los, vooral ook omdat hij in een hotel verblijft normaal gesproken vluchtelingen worden ondergebracht in afwachting van een asielprocedure. Bij het bewuste hotel verzamelden zich sinds de komst van Djokovic diverse voor- en tegenstanders van verschillende zaken, ieder om hun eigen protest te laten horen.

