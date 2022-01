Djokovic en zijn advocaten gingen voor de tweede keer in hoger beroep tegen de beslissing om hem uit te zetten. De eerste keer kon de nummer één van de wereld rekenen op de sympathie van de rechter, maar de tweede keer kreeg hij geen respijt. De rechter ging mee in het besluit van de minister van Immigratie, die zijn persoonlijke bevoegdheid gebruikte om het visum opnieuw in te trekken.

De Serviër was van plan om tijdens de Australian Open jacht te maken op zijn tiende titel en als dat zou zijn gelukt, was het opnieuw winnen van deze Grand Slam goed geweest voor nummer 21 in totaal. Dat zou historisch zijn, maar die kans komt nu alleen Rafael Nadal toe.

Geen vaccinatie

Aanleiding voor de uitzetting is het besluit van Djokovic om zich niet te laten vaccineren tegen corona, terwijl zijn argumentatie voor een medische vrijstelling als onvoldoende wordt beschouwd. Daar komt nog bij dat de tennisser al een tijdje de indruk geeft de hele pandemie niet zo serieus te nemen, terwijl het Australië juist tot in de puntjes ernst is.

De Australische bevolking werd en wordt onderworpen aan zeer strenge regels en lockdowns, waarbij niets of niemand wordt ontzien. De aanwezigheid van Djokovic in Melbourne maakte veel tongen los en er wordt zelfs gevreesd voor maatschappelijke onrust als de regels worden verbogen om een topsporter wel in actie te laten komen.

De overheid voerde aan dat dit reden was om het visum van Djokovic opnieuw in te trekken. Wat niet meehielp is dat kamp-Djokovic het nogal onhandig speelde door foute antwoorden te geven op de ingediende inreisformulieren, terwijl later ook bekend werd dat de ‘kampioen der kampioenen’ van 2021 kort na een positieve coronatest gewoon een interview deed met L’Equipe.

Uitspraak met wellicht grote gevolgen

Dit alles bij elkaar opgeteld was voor de minister reden om actie te ondernemen en hij weet zich nu wel gedekt door de rechter. Door drie rechters maar liefst die tot een unanieme beslissing kwamen. De advocaten van Djokovic konden met hun verdediging geen tweede keer voorkomen dat er voor hun cliënt een streep werd gezet door deelname aan de Australian Open.

Die streep is nu definitief, waarmee er een conclusie kan worden getrokken in één van de meest fascinerende twisten rond een topsporter van de laatste jaren. Die harde conclusie – definitief geen Australian Open voor Djokovic – wil overigens niet zeggen dat het verhaal hiermee klaar is, misschien zelfs wel verre van.

De beslissingen van de Australische overheid en rechters kunnen grote gevolgen hebben voor de carrière van de 34-jarige Djokovic, maar dat is een kwestie van tijd. Niemand weet wat er verder precies staat te gebeuren, behalve dat de nummer één in het schema wordt vervangen door Salvatore Caruso.

