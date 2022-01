Genadeloos

Tsitsipas speelde misschien wel zijn beste wedstrijd uit zijn leven. Hij benutte al zijn breekpunten en liet SInner, die voor deze wedstrijd zo overtuigde met zijn harde groundstrokes, volledig kansloos.

Toen de Griek met 2-1 voorkwam in de tweede set en het dak van de Rod Laver Arena dicht moest vanwege regenval, dacht men misschien dat het momentum kon omdraaien in het voordeel van Sinner, maar niet bleek minder waar. Tsitsipas bleef ook na de onderbreking scherp en gefocust, en ging door waar hij gebleven was.

Reactie

Na afloop reageerde de Griek vanzelfsprekend zeer opgetogen "Ik ben zeer tevreden met hoe het is gegaan. De luchtvochtigheid heeft me erg geholpen vandaag. Ik wist dat ik tegenover een geweldige speler stond dus ik probeerde geen rare dingen te doen. Ik probeerde me te focussen op mijn wapens en dat ging beter dan ik van te voren had gedacht."

Een paar weken geleden was het nog maar de vraag of Tsitsipas überhaupt mee zou doen in Australië. De Griek kampte in de voorbereiding met een elleboogblessure en moest zelfs een operatie ondergaan. Zijn dokter gaf hem geen kans, maar Tsitsipas heeft zijn ongelijk bewezen. "Ik weet bijna zeker dat mijn dokter nu live meekijkt. Hij stuurt me na elke wedstrijd een bericht. We hadden allebei niet het idee dat ik hier zou spelen, maar uiteindelijk ben ik toch blij dat ik niet naar hem heb geluisterd," aldus een vrolijke Tsitsipas.

Medvedev of Aliassime

In de halve finale komt de Griek Daniil Medvedev of Felix Auger-Aliassime tegen. Zij spelen nu hun kwartfinalewedstrijd, die live te volgen is op Eurosport 1 of via de streams van discovery+

