"Ik denk dat er een enorm vijandige sfeer hangt als hij de baan op komt. Iedereen weet dat de mensen uit Australië het enorm moeilijk hebben gehad met de zwaarte van de lockdowns en ik denk dat Djokovic juist daarom heel slecht ontvangen gaat worden", zo vertelt Henman enkele dagen voor de start van de Australian Open.

"Het is enorm zonde voor het toernooi dat dit is gebeurt. Het is een geweldig evenement is Australië, juist nadat ze hier zo'n zware tijd achter de rug hebben. Ik hoop echt heel erg dat deze rel niet als een donkere wolk boven het toernooi blijft hangen."

De sfeer zal heel vijandig zijn als hij de baan op komt - Tim Henman over Djokovic

Ondanks alle gebeurtenissen denkt Henman dat juist Djokovic dit alles om kan zetten in iets positiefs: "We weten allemaal dat Djokovic een ongelofelijke mentale weerbaarheid heeft. Het lijkt erop dat hij een kick krijgt als het publiek hem uitfluit of heel erg voor de ander juicht."

"De loting zal heel belangrijk zijn voor Djokovic, want het is waarschijnlijk dat hij in de eerste paar rondes nog niet zijn topvorm zal aantikken, maar Djokovic kennende kan het heel goed zijn dat hij in het toernooi kan groeien als hij de eerste rondes zonder al te veel kleerscheuren doorkomt", aldus de voormalig Engelse proftennisser.

Nieuw hoofdstuk

De rel rondom Djokovic houdt al wekenlang aan en vanochtend brak er een nieuw hoofdstuk aan in de soap rondom de Serviër. De Australische autoriteiten gaan hun onderzoek naar het gaan en staan van Djokovic verbreden nadat aan het licht was gekomen dat de nummer een van de wereld niet helemaal eerlijk was over waar hij wel en niet is geweest in de tijd dat hij besmet zou zijn.

Titel 21

Een tiende overwinning in Australië zou ook een nieuw record betekenen. De huidige nummer een van de wereld zou dan op maar liefst 21 Grand Slam-titels komen, één meer dan naaste rivalen Roger Federer en Rafael Nadal. Vorig jaar versloeg Djokovic in de finale in een leeg Arthur Ashe stadion de Rus Daniil Medvedev.

