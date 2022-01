AusOpen | Geen duel met Barty voor Osaka na spannende, maar verloren match tiebreak

Een ontmoeting met Barty leek in eerste instantie de grote uitdaging te vormen voor Osaka en die partij was ook niet ver weg meer, maar het affiche wordt toch anders. De thuisfavoriete neemt het niet op tegen de titelverdedigster, maar tegen de verrassende Anisimova.

Diezelfde Anisimova was in de eerste ronde nog te sterk voor Arianne Hartono . Ook toen kwam ze terug van een set (en een break) achterstand. De wederopstanding tegen Osaka kostte wel meer moeite, want de Japanse kreeg ook een kans om het af te maken. Dit cruciale moment deed zich voor op 4-5 in de derde set.