AusOpen | Geniet mee van alle hoogtepunten van de grote Kyrgios-show!

De onderhandse service tussen de benen door – ‘tweener’ is een kortere omschrijving – van Kyrgios is al de hele wereld over gegaan, maar hij maakte het nog veel bonter. Tegenstander Nick Broady moet er helemaal gek van zijn geworden, omdat hij letterlijk en figuurlijk figurant was.

Kyrgios won vrij eenvoudig in drie sets (6-4, 6-4, 6-3), maar niemand praat over een technisch perfect uitgevoerde backhand, een gameplan of iets anders inhoudelijks. Nee, Kyrgios zorgde voor show zoals alleen Kyrgios dat kan. En het was fantastisch om mee te maken.

Lachen

Vandaar dat we geen highlights aanbieden van Kyrgios - Broady, maar van de grote Kyrgios-show. Iemand die normaal gesproken geen tennis kijkt vindt dit ook leuk, net als die ene tennishater in je omgeving. Laat wat beelden zien van Kyrgios en grote kans dat er al snel wordt gelachen.

Kyrgios staat helemaal niet zo hoog op de wereldranglijst en de kans dat hij de tweede week niet haalt lijkt groter dan de kans van wel. Maar dat maakt allemaal niet uit. Op dag twee van de Grand Slam in Melbourne toverde Kyrgios bij ons allemaal een lach op het gezicht. En dat is soms ook belangrijk.

Talent

En vergeet niet: de man heeft talent, hoor. Kijk alleen maar naar het geweldige punt waar hij binnen enkele seconden zowel een achteloze tweener als een nonchalante forehand winner slaat. Dat kun je alleen als je weet wat je doet. Kyrgios weet wat hij doet, zegt wat hij vindt en ook nog eens over alles en iedereen

Wie weet komt er een dag waarop Kyrgios het uiterste haalt uit zijn talent, maar tot die tijd koesteren we de show.

