Griekspoor noteerde tegen Fabio Fognini – de altijd onvoorspelbare voormalig nummer negen van de wereld – op ieder front betere cijfers. De statistieken waren zo in zijn voordeel dat dit ook tot uiting kwam op het scorebord. De Nederlander won met 6-1 6-4 6-4.

“Ik heb heel sterk gereserveerd en een zakelijke overwinning geboekt. Rond de 80 procent van mijn eerste service was goed en 65 procent op mijn tweede. Ik ben niet in de probleem geweest, kreeg amper breakpoints tegen. Hij leek meer moeite te hebben met het dwarrelwindje”, reageerde Griekspoor tijdens de persconferentie in gesprek met onder meer Eurosport.

Weinig trainen

De ATP-62 beweegt vol vertrouwen over de baan, lijkt fysiek beter in orde dan ooit en blaakt van het vertrouwen. Dat vertrouwen is gebaseerd op goede resultaten en zolang de resultaten goed blijven, wordt dat gevoel alleen maar versterkt, zeker nu hij in Melbourne voor het eerst in de tweede ronde staat.

“Het komt wel allemaal samen”, beaamde Griekspoor, die gelukkig nauwelijks last had van zijn teen . Hij speelde met medicatie, maar er is de laatste dagen duidelijk vooruitgang. “Ik was vandaag zo goed als honderd procent fit en omdat ik vaker blessures heb gehad, weet ik hoe het is om weinig te trainen voor een wedstrijd.”

Damage doen

Griekspoor vindt het een fijne gedachte dat hij kan terugvallen op een sterke service, ook als het soms eventjes een setje niet loopt. “Eerder op de US Open tegen Struff ging het een set lang minder, maar toen pakte ik het weer op. Dat geeft vertrouwen. Ik serveerde voorheen wisselvallig door problemen met mijn schouder, maar dat is over en ik hou het nu met gemak vol. Technisch is er niks veranderd.”

Behalve met zijn service kan Griekspoor ook met zijn forehand ‘damage doen’ bij tegenstanders. Dat is ook precies wat er wordt verlangd in de tweede ronde, tegen Carreno Busta. De Spanjaard is zelfs als 19e geplaatst. “Een pittige tegenstander, het wordt er niet gemakkelijker op, maar op een goede dag kan ik de aanval inzetten.”

