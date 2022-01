Er zijn maar weinig zaken die tennissers slechter trekken dan het incasseren van een tijdswaarschuwing. Ook Opelka ging er slecht op. De umpire was echter van mening dat de Amerikaan tussen de punten door te veel tijd spendeerde met zijn handdoeken om de zweetdruppels van zijn gezicht te vegen.

Er was nog weinig reden om tijd te rekken, aangezien de gelijk opgaande partij zich toen nog in de eerste set bevond. Anders gezegd: er was voor Opelka weinig voordeel te behalen. Opelka stuiterde de bal nog maar eens een paar keer terwijl hij wat in de rondte mopperde om zijn ongenoegen te laten blijken.

Ad

AusOpen | Krejcikova blijft acht minuten weg, maar snapt niets van opgelegde tijdswaarschuwing

Australian Open Hoogtepunten Mannarino - Karatsev - Australian Open Hoogtepunten 2 UUR GELEDEN

Reilly...

Hij wilde daarna de partij hervatten door ‘gewoon’ te gaan serveren, maar er stond niemand klaar om te ontvangen. Shapovalov was tijdens het gesprekje tussen Opelka en de umpire even naar zijn eigen hoek gelopen om het zweet te deppen. Het is nogal warm in Melbourne en dus wordt er volop gezweet. Niet alleen door Opelka.

“Reilly…?!” De umpire moest Opelka vervolgens nog een keer aanspreken omdat hij zelf totaal niet in de gaten had dat zijn tegenstander eventjes was verdwenen. Het kan bijna geen toeval zijn dat een eigen fout er vervolgens voor zorgde dat hij het punt verloor.

“Vanaf het moment dat ik de baan betrad, heb je het al op me gemunt. Ze heeft de pest aan me”, mopperde Opelka even eerder hardop in de richting van zijn spelersbox. “Ik ga me niet laten opjagen door haar, voor mijn eigen mentale gemoedsrust.”

US Open | Bezwete Kyrgios met umpire in discussie over handdoek en toiletbezoek

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Nadal moet twee sets hard werken om Khachanov van zich af te slaan 2 UUR GELEDEN