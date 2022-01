Pijnlijke schouder

29 wedstrijden heeft het geduurd totdat iemand Griekspoor op de tennisbaan de baas was. Oké, Rafael Nadal 'won' deze maand ook al van de Nederlander, maar dat was omdat Griekspoor van tevoren moest opgeven door een teenblessure. En ook vandaag speelden een aantal fysieke mankementen hem tijdens de Australian Open weer parten in grote delen van de wedstrijd.

Een pijnlijke schouder weerhield hem van het slaan van constant goede services, iets wat je echt wel kan gebruiken tegen de taaie Spanjaard. Pas in de vierde set noteerde de geboren Haarlemmer zijn eerste ace.

Vijfde set

Nadat beide spelers twee sets op het scorebord hadden genoteerd, moest een vijfde set uitmaken wie van de twee zich zou plaatsen voor de derde ronde. Griekspoor hield zich in die beslissende set heel sterk, ondanks dat je kon zien dat hij niet helemaal topfit was. Uiteindelijk brak de Carreno Busta Griekspoor op het juiste moment en was het op het tweede matchpoint raak voor de Spanjaard.

Vechtlust

Maar zijn grote vechtlust is iets waarop Griekspoor zich aan mag vasthouden. Ondanks de lichamelijke ongemakken wist hij twee sets te winnen tegen Carreno Busta, de nummer 21 van de wereldranglijst. De Spanjaard is een uitstekende hardcourtspeler, stond al eens in de halve finale van de US Open en won tijdens de afgelopen Olympische Spelen de bronzen medaille door onder andere Novak Djokovic af te troeven in de verliezersfinale. O

ndanks deze verloren vijfsetter kan Griekspoor dus positief terugkijken op zijn tijd in Australië. Zo haalde hij de kwartfinale van het ATP-toernooi in Melbourne en won hij op de Australian Open in de eerste ronde van voormalig top-10 speler Fabio Fognini.

Van de Zandschulp

Door de nederlaag van Griekspoor is Botic van de Zandschulp de enige overgebleven Nederlander in het hoofdtoernooi van de Australian Open. De Wageninger won in de eerste ronde gemakkelijk van de Duitser Jan Lennard Struff en stuit nu op de Franse oudgediende Richard Gasquet. Die wedstrijd staat donderdagnacht op het programma.

