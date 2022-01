Nadal leek op weg naar een eenvoudige overwinning in de kwartfinale van de Australian Open tegen Shapovalov. De Spanjaard won de eerste twee sets toen ineens de klad erin kwam. Shapovalov vocht zich terug en won de derde en vierde set. Uiteindelijk trok Nadal alsnog de wedstrijd naar zich toe: 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3.



Opvallend was echter de tirade van de Canadees richting de scheidsrechter, omdat Nadal te veel tijd zou nemen tijdens de rustpauzes. "Jullie zijn allemaal corrupt. Ik sta al 45 seconden te wachten en hij is nog steeds niet klaar. Je moet hem hierop aanspreken."





Brandstof

Hij was te emotioneel, vindt Wilander. "Maar misschien pepte hij zich hiermee wel op. De manier waarop hij sprak tegen Rafael was respectvol. Daarna ging hij flink tekeer tegen de scheidsrechter. Het gaf hem brandstof om de derde en vierde set te winnen."



Shapovalov gebruikte grote woorden, maar die moet je niet te letterlijk nemen. "Hij noemde de scheidsrechter corrupt, maar dat was niet wat hij probeerde te zeggen. Hij bedoelde dat Nadal te veel tijd nam en dat de scheidsrechter gewoon de regels moet volgen. En dan maakt het niet uit tegen wie het is."



Wilander beseft dat het niet geheel eerlijk verliep, maar snapt ook Nadal. "Grote kampioenen mogen wat meer tijd nemen. Rafael heeft het nodig. Het is niet eerlijk, maar je doet er niets tegen. Denis moet het accepteren en zich er niet mentaal door laten raken."

Klok

Henman vraagt zich af of Nadal wel de grenzen van de regels opzocht. "Eerst moet je kijken wanneer de scheidsrechter officieel de klok moet laten lopen. Is dat direct na het laatste punt? Normaal begin je wanneer de speler die moet serveren klaar is. Denis was gefrustreerd dat hij klaar stond om te serveren, maar Rafael nog niet klaar was."



Henman denkt echter niet dat het incident beslissend was. "Uiteindelijk wordt de wedstrijd beslist tijdens de punten op de baan."

Geen andere behandeling

Nadal was zich na afloop van geen kwaad bewust. "Ik heb niet het idee dat ik een andere behandeling krijg dan iemand anders. Dat wil ik ook niet. Als ik me niet vergis, hebben we de laatste jaren een klok. Juist om het eerlijk te houden."



De twintigvoudig Grand Slam-winnaar neemt het vrijdag in de halve finale op tegen Matteo Berrettini. De Italiaan won in de kwartfinale van Gael Monfils in vijf sets (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2).

