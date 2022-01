Raducanu had amper zeventien minuten nodig om de eerste set te winnen. Misschien wel tegen alle verwachtingen in begon de Britse, die sinds het winnen van de US Open wat tegenslagen heeft gekend, furieus aan de partij. Stephens speelde juist zeer ondermaats, zeker als je bedenkt dat ze veel meer ervaring heeft. De Amerikaanse is 'al' 28 jaar.

Stephens won alleen al in de lange eerste game van de tweede set meer punten dan tot dusver: 9 om 4. Op één of andere manier slaagde de Amerikaanse erin om daar op voort te borduren en de stand in sets gelijk te trekken, maar daarna viel het toch snel weer de kant op van de nog altijd pas negentienjarige Raducanu.

Zeer hoge verwachtingen

De ene winnares van de US Open schakelde daarmee de andere winnares van de US Open uit in de eerste ronde. Het kon niet anders… Wie een spannende beslissende set had verwacht, kwam echter bedrogen uit. Raducanu brak snel naar 2-0 na een afzwaaier van Stephens, waarna het in feite gedaan was met het verweer van de Amerikaanse

De overwinning in nog maar de eerste ronde leek Raducanu veel te doen, want het scheelde weinig of er vloeiden tranen. De Britse liet na het gewonnen laatste punt haar racket op de grond vallen. Een mix van blijdschap en opluchting maakte zich meester van Raducanu, die plots te kampen heeft met ongekende verwachtingen van al haar recente ontdekkers waaronder de roddelpers en vele tienduizenden online volgers.

