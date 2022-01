Oneerlijke behandeling

Op de persconferentie steekt Shapovalov zijn mening niet onder stoelen of banken. "Ik versprak me toen ik zei dat alle scheidsrechters corrupt waren. Dat was in de emotie en dat neem ik terug. Echter blijf ik bij mijn standpunt dat het oneerlijk is dat Nadal werkelijk overal mee wegkomt. Ik stond een aantal keren klaar om te spelen en zag de klok aftellen, maar de scheidsrechter gaf hem steeds geen waarschuwing. Natuurlijk ga ik daar dan tegenin."

Ad

AusOpen | “Je bent corrupt” - Shapovalov gaat tekeer tegen umpire die Nadal tijd gunt

Australian Open AusOpen | Berrettini na lange vijfsetter naar halve finale ten koste van Monfils 29 MINUTEN GELEDEN

Te lange breaks

"Ook na de vierde set stond ik al anderhalve minuut klaar om te spelen, maar geeft de scheidsrechter hem geen waarschuwing omdat ik zogenaamd niet klaar sta. Dat is een grote grap, ik stond allang klaar. Ik mocht vorig jaar geen eens naar het toilet, maar Nadal had in deze wedstrijd alleen al twee medische time-outs gehad en kreeg na de vierde set ook nog eens een medische evaluatie. Na de medische evaluatie kan hij ook nog even rustig naar het toilet. Dat is gewoon niet juist."

"De scheidsrechter moet ergens een lijn trekken. Ik respecteer alles wat Nadal doet en wat hij voor tennis heeft gedaan, maar ook voor hem zouden de regels moeten gelden. Het voelt alsof je niet alleen tegen Nadal speelt, maar ook nog eens tegen de scheidsrechter, en dat is heel frustrerend. Hij had een veel te lange pauze na de vierde set en daardoor was bij mij het momentum compleet verdwenen", aldus een geïrriteerde Shapovalov, die de wedstrijd uiteindelijk in vijf sets verloor.

AusOpen | Nadal stopt comeback Shapovalov net op tijd en plaatst zich voor halve finales

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | "Sommige mensen zijn geen echte tennisfans" - Berrettini windt zich op over toeschouwers 32 MINUTEN GELEDEN