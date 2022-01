De tegenwoordig ongeplaatste Australiër moest na vier sets zijn meerdere erkennen in de Rus Daniil Medvedev. De mondiale nummer twee, die afgelopen jaar bovendien de US Open won, was in een spannend gevecht met 7-6(1) 6-4 4-6 6-2 te sterk voor een aan het eind leeg gespeelde Kyrgios.

Zoals altijd wist Kyrgios het thuispubliek in de loop van de wedstrijd te trakteren op de nodige spectaculaire punten, waarbij hij als geen ander zijn supporters wist op te zwepen, maar uiteindelijk mocht het dus niet baten. Weer komt er zo vroegtijdig einde aan een Grand Slam-avontuur voor de Australiër.

McEnroe maakte Kyrgios vier keer van dichtbij mee als coach bij de Laver Cup en ziet in hem onbegrensd potentieel, maar of het er ooit echt uit gaat komen betwijfelt hij. "Ik mag Nick graag, maar het is soms moeilijk om aan te zien."

"Hij is in staat om de meest fantastische punten te maken, maar om de echte top te bereiken moet je dag in, dag uit presteren," twijfelt de zevenvoudig Grand Slam-winnaar aan het arbeidsethos van Kyrgios. "Kijk naar jongens als Federer, Nadal en Djokovic, die doen er alles aan om te winnen."

Zo speelde de Australiër bijna anderhalf jaar geen enkele wedstrijd na het uitbreken van de pandemie en als hij wel op de baan verscheen was het ook maar afwachten of hij echt zijn best zou gaan doen. "Het probleem zit tussen zijn oren."

"Het is frustrerend hoe voorspelbaar het is. Je ziet van mijlenver aankomen, dat hij het op basis van zijn talent Medvedev lastig kan gaan maken, maar dat de verspilde energie in de eerste ronde hem hier gaat opbreken." Kyrgios had een ronde eerder bijna twee uur nodig om zich te ontdoen van de Britse qualifier Liam Broady.

"Ik hoop dat hij ooit zijn potentieel inlost, want hij is geweldig voor de sport."

Medvedev neemt het in de derde ronde op tegen Botic van de Zandschulp en is na zege op Flushing Meadows een van de favoriete voor de titel in Melbourne. Destijds was de Nederlander wel de enige die Medvedev in New York wist af te snoepen.

