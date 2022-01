AusOpen | “Ik ben erg teleurgesteld” - Murray volgend jaar misschien niet terug in Melbourne

Natuurlijk wil ik volgend jaar terugkomen, maar niet als ik dit seizoen te vaak zo speel als nu. Dit is voor mij een heel belangrijk jaar om meerdere redenen. Ik wil daarom goed presteren, vooral tijdens de grote toernooien, vertelde Murray na afloop.

Ik ben erg teleurgesteld en gefrustreerd. Dit is een heel vervelende nederlaag voor mij. Uitgeschakeld worden in de tweede ronde van een Grand Slam motiveert mij niet. Het zal echt beter moeten, vervolgde Murray.

Fysieke problemen

De 34-jarige Schot sneuvelde in Melbourne voor de zevende keer op rij (in vijf jaar tijd) nog voor de kwartfinale van een Grand Slam. Dit komt mede door zijn fysieke problemen. Zo onderging hij al meerdere heupoperaties.

Inmiddels is de drievoudig Grand Slam-winnaar afgezakt naar plek 113 op de wereldranglijst. Voor deelname aan de Australian Open ontving hij een wildcard. In de aanloop naar het toernooi haalde Murray nog wel de finale van het ATP-toernooi in Sidney. Hierin was de Rus Aslan Karatsev te sterk.

Verrassende winst

Daniel bereikte door de verrassende winst voor het eerst de derde ronde op een Grand Slam. De Japanse qualifier neemt het daarin op tegen de als elfde geplaatste Italiaan Jannik Sinner.

