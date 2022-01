Gesloopt

"Ik weet niet hoe ik dit heb gewonnen. Ik ben compleet gesloopt. Het was erg warm en de omstandigheden waren loodzwaar. Ik denk dat ik heel goed speelde in de eerste set. Tegen een getalenteerde speler als Denis (Shapovalov) spelen is altijd lastig. Hij speelt extreem agressief en serveerde geweldig. Zelfs op zijn tweede service kon ik weinig uitrichten, maar in de eerste twee sets pakte ik mijn kansen."

Ad

AusOpen | “Je bent corrupt” - Shapovalov gaat tekeer tegen umpire die Nadal tijd gunt

Australian Open AusOpen | "Ik had lol vandaag" - Barty reageert na makkelijke zege op Pegula 24 MINUTEN GELEDEN

In de derde set raakte de Spanjaard een stuk vermoeider, zo gaf hij zelf aan. "Ik had kansen aan het begin van de derde set toen ik op zijn service op 0-30 kwam. Die kans pakte ik niet en toen voelde ik dat ik iets vermoeider begon te raken, waar hij heel goed van profiteerde. Gelukkig vond ik mijn ritme terug in de vijfde set. Ik ben echt zo blij dat ik in de halve finale sta," aldus een zichtbaar vermoeide Nadal.

Voor het begin van de vijfde set kwam de medische staf de baan op om Nadal te helpen. "Ik voelde me niet echt lekker en had last van mijn maag. We gingen naar binnen om even te onderzoeken of alles in orde was en ik kreeg een tabletje voor mijn maag. Gelukkig serveerde ik in die beslissende set best goed en dat hielp me enorm."

AusOpen | Nadal stopt comeback Shapovalov net op tijd en plaatst zich voor halve finales

Twee dagen vrij

Omdat de halve finales pas op vrijdag worden afgewerkt, heeft de Spanjaard nu twee dagen om te herstellen van deze zware vijfsetter . "Dat is heel erg fijn. Ik ben geen 21 meer, dus na zo'n wedstrijd heb ik wat tijd nodig om volledig te herstellen. Ik ben echt wel fit, maar de omstandigheden hier maken het heel erg zwaar voor me. Ik ga nu uitrusten zodat ik vrijdag topfit voor de dag kan komen in de halve finale. Het is een eer om nog een keer zo'n wedstrijd te spelen in de Rod Laver Arena. Ik ben erg dankbaar dat ik dat nu nog kan en mag bereiken."

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Ballenmeisje gaat er vandoor met gesloopt racket van Shapovalov 34 MINUTEN GELEDEN