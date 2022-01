Slechte emoties

De Rus zat tijdens zijn wedstrijd vol met emotie en Courier vraagt of hem dat door de wedstrijd heen heeft geholpen. "Ik denk eerlijk gezegd niet dat slechte emoties me al teveel helpen. Ik heb vaak wedstrijden verloren door dit soort emoties. Je verliest concentratie en energie, dus direct nadat het gebeurde was ik me ervan bewust dat dit me niet zou helpen."

Ad

"Gelukkig hervond ik mijn focus aan het begin van de derde set. Ik serveerde goed en daardoor vocht ik me terug in de wedstrijd. Ik wist dat ik wat energie kwijt was, maar gelukkig kon ik me snel herpakken. Ik heb mijn best gedaan en gelukkig betaalde het zich uit."

Australian Open AusOpen | Dag 12 - Top 5 shots 6 MINUTEN GELEDEN

AusOpen | Medvedev ontploft! Rus stoort zich aan luidruchtige vader van Tsitsipas

De sleutel voor Medvedev lag ongetwijfeld in de derde set, die tot aan de break op 5-4 heel gelijk op ging. "Jij weet net zo goed als ik dat sommige wedstrijden op details worden beslist. Ik miste een paar ballen die me een break hadden kunnen kosten en hij deed hetzelfde aan het begin van de derde set."

"Op 5-4 in de derde set vond ik ineens wat momentum. Ik kreeg vat op zijn service en sloeg een aantal belangrijke passings. Ik merkte dat zijn energielevel meteen daalde na die set en die van mij ging daardoor juist omhoog en was alleen nog maar meer omhoog gegaan als de wedstrijd langer had geduurd."

Slijtageslag tegen Auger-Aliassime

De vorige wedstrijd die Medvedev speelde duurde bijna twee keer zo lang als de wedstrijd van vandaag, maar de Rus leek totaal geen last te hebben van vermoeidheidsklachten. " Na de wedstrijd tegen Felix (Auger-Aliassime) vroeg ik aan mijn coach hoe ik in vredesnaam in twee dagen weer fit zou zijn. Ik was doodop na die wedstrijd. Toen ik in de kleedkamer zat, kon ik me amper bewegen."

Gelukkig heb ik me goed kunnen herstellen en toen ik de volgende dag opstond viel de spierpijn gelukkig mee. Ik voelde hier en daar wel wat pijntjes, maar al met al viel het reuze mee. Ik was alsnog wel iets vermoeider dan normaal en daarom maakte ik vooral op mijn backhand af en toe nog wat onnodige fouten. Gelukkig duurde de partij van vandaag een stuk korter waardoor ik me perfect kan voorbereiden op de wedstrijd van zondag."

AusOpen | Medvedev bereikt halve finale na titanenstrijd met Auger-Aliassime

Ervaring

Medvedev verloor vorig jaar in de finale van Novak Djokovic maar won daarna wel de US Open . De Rus verloor al een keer in een andere US Open-finale van Rafael Nadal, zijn tegenstander van zondag, maar gaat nu met veel meer ervaring de partij in. "Ik mag het weer opnemen tegen één van de beste spelers aller tijden, en wederom gaat mijn tegenstander in de finale voor zijn 21e Grand Slam-titel. Waarschijnlijk zat Nadal vorige keer voor de tv te kijken en zondag zal Djokovic hoogstwaarschijnlijk aandachtig de wedstrijd aanschouwen."

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

"Dit soort finales is altijd bijzonder en natuurlijk herinner ik de finale die ik speelde tegen Nadal in New York nog goed. Die wedstrijd was geweldig en duurde zo'n vijf uur. Sindsdien hebben we een aantal wedstrijden tegen elkaar gespeeld en ik ben er klaar voor. Ik weet dat Rafa een hele sterke speler is en ik zal op mijn allerbest moeten spelen om hem te kunnen verslaan."

Vrouwenfinale

Of Medvedev morgenochtend inschakelt voor de vrouwenfinale is nog maar de vraag. De wedstrijd valt precies tijdens zijn etenstijd. "Normaal gesproken ga ik rond 20:15 uur avondeten dus ik ga het begin wel even kijken."

"Ik probeer het publiek voor je te winnen, maar je verprutst het steeds," zegt een grappende Courier. "Ik ga de wedstrijd op mijn telefoon kijken jongens, dat beloof ik. Dank je Jim," aldus een lachende Medvedev.

Klein gezelschap

Courier vraagt tenslotte waarom Medvedev met zo weinig mensen naar Australië reist. "Ik wil alleen de belangrijkste mensen om me heen hebben die er het hele jaar voor me zijn. Soms zijn het er meer dan nu, en soms zelfs nog minder. Mijn vrouw zat thuis live mee te kijken op haar mobiel, want op de tv liep de score een paar punten achter. Nu heb ik alleen mijn coach en mijn manager mee en dat bevalt me goed. Hopelijk sta ik zondag met de beker."

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Dag 12 - Top 5 shots 14 MINUTEN GELEDEN