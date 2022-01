Medvedev liet zich helemaal gek maken door de familie Tsitsipas, want zoon Stefanos en zijn vader zoeken tijdens een partij nog wel eens contact. Vader Apostolos is niet bepaald de rust zelve als zijn zoon een belangrijke wedstrijd speelt en dat viel in de strijd om een finaleplek ook Medvedev op.

De winnaar van de US Open vond het tijd voor een waarschuwing voor de familie Tsitsipas, maar de umpire wilde er niet direct aan. Later werd er een scheidsrechter in de buurt van vader Tsitsipas geplaatst waarna er een stuk minder aanwijzingen werden gegeven, maar toen was het kwaad al geschied.

Ontploffing

Toen was Medvedev alweer ontploft. Alweer, want we hebben Medvedev tijdens de afgelopen twee weken tennis in Melbourne al vaker zijn gemak zijn verliezen. Zo beet hij Maxime Cressy toe een ‘mazzelaar’ te zijn, kregen ietwat uitbundige supporters van Nick Kyrgios te horen dat ze een ‘laag IQ’ hebben en werd Medvedev ook al niet vrolijk van het hoofd van Felix Auger-Aliassime op de grote schermen.

Keer op keer stond Medvedev vloekend en tierend op de baan. Het opvallende is dat hij er nooit minder van gaat spelen en tot op zekere hoogte er absoluut sprake is van psychologische spelletjes, maar ook is het zo dat Medvedev alweer spijt heeft nog voordat er weer een uitbarsting ten einde is.

Umpire

“Ik heb er constant spijt van, iedere keer weer. Het is niet echt leuk hè. Ik weet dat de umpires stuk voor stuk hun best doen om een partij in goede banen te leiden”, reageerde Medvedev bij het persmoment nadat hij zich had geplaatst voor de finale.

“Weet je wat het is? Je vecht in het tennis niet met je vuisten, maar je staat wel één-op-één met je tegenstander. Ik heb eerlijk gezegd groot respect voor tennissers die erin slagen hun emoties wel onder controle houden en uiterlijk onbewogen kunnen blijven.”

Emotioneel

Medvedev is serieus. “Echt waar, weet je hoe zwaar dat is? Voor mij is het andersom ook zwaar, juist omdat ik zo emotioneel reageer. Ik werk eraan om dit te verbeteren, echt waar. Er zijn onwijs veel partijen waarin het me lukt, zeker als ik terugkijk hoe ik er vijf jaar geleden mee omging. Ik stond toen minder in de spotlights, maar ik deed af en toe de meest idiote dingen.”

“Ik werk aan verbetering, ik doe echt mijn best. Rustig blijven helpt me om betere resultaten te boeken. Dat weet ik. Ik heb er spijt van, honderd procent. Maar wat ik zeg: in het heetst van de strijd kan ik mijn gemak nog wel eens verliezen.”

