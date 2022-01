De één wordt vrolijk van de streken die Kyrgios uithaalt en de ander gaat er bijzonder slecht op. Michael Venus valt in die laatste categorie, maar wat het er niet beter op maakt, is dat Venus hier pas voor uitkwam nadat hij in de kwartfinale bij de dubbels als verliezer uit de Kyrgios-show kwam.

“Het was alsof ik geen tenniswedstrijd stond te spelen, maar in het circus was beland. Het was één groot gekkenhuis en het publiek was niet rustig te krijgen. Kyrgios maakte ze alleen maar gekker. Nick is de held en wordt toegejuicht, dus hij komt overal mee weg, maar ik vind hem verschrikkelijk. Hij is een klein kind ”, foeterde Venus na zijn nederlaag.

De verrassing kan niet groot zijn dat Kyrgios om een reactie werd gevraagd na de uitspraken van de Nieuw-Zeelander. De finalist houdt het netjes over Venus, maar tegelijkertijd tussen de regels door ook weer niet.

Omarm de sfeer

“Michael Venus, tsja… Ik ga hem in deze persconferentie niet kapot maken, maar kijk naar onze tegenstanders in de halve finale: Zeballos en Granollers hebben een mooie carrière gehad in het enkelspel. Ik heb veel meer respect voor hen dan voor Venus…”, aldus Kyrgios.

“Er was in de halve finale sprake van een veel betere balans tussen beide dubbels. De kwaliteit van het tennis was geweldig. Ook nu was de sfeer fantastisch in de Rod Laver Arena. Dit keer omarmden onze tegenstanders het uitgelaten publiek. Zij genoten net zo goed van de sfeer.”

“Vlak voordat we de baan opkwamen, maakte Zeballos nog een selfie met ons. Dat is hoe je ermee moet omgaan. Neem de sfeer in je op en geniet ervan. Je kunt niet verliezen en daarna een potje zuur gaan lopen doen, dat is belachelijk…”

Persoonlijk maken

Kokkinakis is het met Kyrgios eens. “Het gaat er helemaal niet om dat wij of het publiek disrespect uiten in de richting van onze tegenstanders, wij proberen het gejuich en gejoel van het publiek alleen maar in ons voordeel te laten werken. Dat wordt soms persoonlijk opgevat. Dat gebeurde met de Kroaten waar we tegen speelden, dat gebeurde met Venus.”

“Wij richten onze pijlen helemaal niet op onze tegenstanders. Het is niet onze bedoeling om iemand te verzwakken, we proberen alleen onszelf te versterken”, vervolgt Kokkinakis, die zich samen met Kyrgios opmaakt voor zijn eerste grote finale in het dubbelspel.

Australische winnaar

Om het verhaal nog mooier te maken: het duo Kyrgios/Kokkinakis mocht meedoen op basis van een wildcard en stuit in de dubbelfinale op twee andere Australiërs, waardoor de nationaliteit van de winnaars nu al vaststaat en het publiek sowieso iets te juichen heeft.

De finale wordt zaterdagochtend gespeeld en staat op het programma kort na de eindstrijd bij de vrouwen.

