Kyrgios verloor in Melbourne in de tweede ronde in vier sets van Daniil Medvedev. Samen met partner Thanasi Kokkinakis staat hij wel in de halve finale van het dubbelspel. Donderdag nemen zij het op tegen Marcel Granollers en Horacio Zeballos.



“Ik hoop dat Nick zijn ervaring in het dubbelspel op dezelfde manier gebruikt, als ik vroeger deed. Het kan hem een boost en inspiratie geven, waardoor hij een betere single-speler wordt”, zegt McEnroe. “Ook Thanasi is een geweldige jongen. Het is jammer dat hij zoveel pech heeft gehad met blessures.”



De Eurosport-expert ziet het duo graag spelen. “Ze staan met een lach op de baan, geweldig om te zien. Ik hoop dat ze winnen.”

AusOpen | McEnroe over de focus op drie legendes en zoektocht naar nieuwe helden

Toekomst is nu

Australian Open AusOpen | Medvedev stoort zich aan verschijnen hoofd Auger-Alliassime tijdens service EEN UUR GELEDEN

Kyrgios liet zich deze week uit over het gebrek aan nieuwe helden in de sport. McEnroe begrijpt dit wel. "De afgelopen tien jaar hebben we ons te veel gefocust op de drie helden. Dat is ook logisch, want wat ze hebben gepresteerd, is ongelooflijk. Maar voor de sport moeten er nieuwe persoonlijkheden opstaan. De toekomst is nu."



Kyrgios zou zo’n held kunnen zijn. "Hij is een echte publieksspeler. Ik hoop dat hij één van de spelers is waar we ons in de toekomst op kunnen focussen. Dan moet hij alleen wel Grand Slams gaan winnen."



Ook Medvedev kan McEnroe bekoren. "Ik houd van de manier waarop hij op de baan staat. Ook hij is een persoonlijkheid, maar wel op een andere manier dan Nick."





AusOpen | Kyrgios en Kokkinakis stomen in dubbelspel door naar halve finale

