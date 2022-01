Drie rechters waren bij een nieuw hoger beroep unaniem van oordeel dat de Australische overheid in zijn recht staat om het visum van Djokovic in te trekken , simpelweg omdat hij niet aan de regels voldoet. De Serviër is niet gevaccineerd en ook zijn inreisformulieren klopten niet.

“Ik ga de komende periode rust nemen om te herstellen van de gebeurtenissen van de laatste dagen en daarna pas geef ik weer commentaar. De uitspraak om mijn visum definitief in te trekken, stelt mij zeer teleur”, aldus Djokovic via een verklaring vanuit Melbourne.

“Ik moet Australië helaas verlaten en kan niet meedoen aan de Australian Open. Ik leg me neer bij de uitspraak van de rechter en zal ook meewerken met de autoriteiten die overgaan tot mijn uitzetting uit Australië.”

“Ik voel me er slecht bij dat ik de laatste weken volop in de schijnwerpers heb gestaan en hoopt dat de focus zich nu richt op de sport en het toernooi waar ik van hou. Ik wens de spelers, organisatie, officials, vrijwilligers en supporters het allerbeste voor de editie van 2022.”

“Tenslotte wil ik mijn familie, vrienden, supporters en al mijn Servische landgenoten bedanken voor de steun die ik heb volop gekregen. Jullie zijn voor mij een bron van kracht geweest.”

