De kritiek van Shapovalov aan het adres van de 20-voudig Grand Slam-winnaar na afloop van hun slepende vijfsetter was bepaald niet mals. De Canadees stelde dat de topspelers een andere behandeling krijgen dan de andere spelers.

Shapovalov noemde de beslissingen van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd al corrupt, maar kwam daar na de wedstrijd op terug. Hij bleef in de persconferentie echter achter zijn standpunt staan dat Nadal gestraft had moeten worden voor zijn lange pauzes.

Nadal ontkent

Nadal gaf in zijn persconferentie aan zo'n behandeling niet te willen en zegt dat het niet waar is dat hij als topspeler andere regels kent dan anderen. "Dat hebben we echt niet. Ik vind echt dat iedereen gelijk moet worden behandeld op de baan en ik denk niet dat we een voorkeursbehandeling krijgen van scheidsrechters."

"Iedereen weet dat ik veel respect heb voor Carlos (Ramos), en dat ik hem een goede scheidsrechter vind, maar hij heeft mij in het verleden ook wel eens hard aangepakt. Volgens mij zit het echt tussen de oren bij sommigen dat de topspelers beter worden behandeld, maar ik heb dat gevoel echt nooit gehad. Een paar jaar geleden hebben we de schotklok erbij gekregen om het voor iedereen eerlijker te maken, dus ik zie het echt anders", aldus een duidelijke Nadal.

Lovende woorden

Ondanks deze kleine rel had Nadal lovende woorden over voor zijn tegenstander Denis Shapovalov. "Ik heb echt medelijden met hem. Hij haalde de hele wedstrijd een enorm hoog niveau. Natuurlijk is het lastig om op deze manier een wedstrijd te verliezen, nadat ik duidelijk moeite had met mijn fysiek. Hij voelde dat waarschijnlijk ook, maar toch wist ik op een of andere manier de wedstrijd om te draaien. Ik kan me heel goed voorstellen dat verliezen dan lastig te accepteren is.

