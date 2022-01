“****! Ik was zó nerveus”, deed Nadal een ontboezeming in The Cube. De Spanjaard liet tegenstander Daniil Medvedev toch weer langszij komen, terwijl hij eventjes had mogen ruiken aan het schrijven van geschiedenis. Het bleek, gelukkig voor Nadal, slechts een kleine omweg onderweg naar historie, maar eventjes zag hij het niet meer zitten.

Nadal heeft namelijk een verleden in Melbourne, waar hij ondanks goede uitgangsposities in 2012 en 2017 toch de winst niet over de streep wist te trekken. “Ik zei tegen mezelf: oké, je levert je service in, het is niet erg om op zo’n moment nerveus te zijn en maak je niet druk om die dubbele fout, want dat kan gebeuren. Je moet blijven vechten.”

Fysiek gesloopt

“Ik bleef mezelf inprenten: het is niet erg om deze finale te verliezen, maar als je verliest, zorg dan in ieder geval dat je er alles aan hebt gedaan. Hij mag me verslaan, alleen mag ik het niet cadeau geven. Zelfs als ik fysiek gesloopt ben, moet ik doorgaan. Blijf strijden, blijf sterk!”

De boodschap van Nadal voor Nadal pakte goed uit, want eens te meer pakte hij een servicegame af van Medvedev om de wedstrijd daarna niet meer uit handen te geven. Hij maakte het in 7-5 alsnog af. Als eerste man sinds de toekijkende Rod Laver in 1960 won hij de finale van de Australian Open door een achterstand van twee sets ongedaan te maken.

Gevecht

Nadal: “Ik kan niet geloven dat het is gelukt om in de wedstrijd te blijven en na 5,5 uur nog steeds alles te kunnen geven. Vooral als je bedenkt wat voor periode ik achter de rug heb, met volop blessureleed en fysieke klachten.”



“Ik geloofde erin en bleef erin geloven. Dit was één van de meest emotionele wedstrijden uit mijn loopbaan. Vandaag was voor mij, maar ik kreeg het niet zomaar in handen. Ik moest ervoor strijden. Het was een gevecht.”

