De beelden die rondgaan van de uitbarsting van Medvedev zijn niet bepaald vleiend. De één zegt dat je je hond nog niet zo behandelt, terwijl de ander vooral boos is dat de umpire het allemaal maar over zich heen laat komen alsof het normaal is. “Kijk me aan als ik tegen je praat”, snauwde de Rus onder meer na het verliezen van de tweede set tegen Stefanos Tsitsipas.

Medvedev laat zich de afgelopen twee weken in Melbourne vaker gaan . Het is deels een psychologisch spelletje waar hij sterker van lijkt te worden, maar hij maakte opponent Maxime Cressy al uit voor ‘mazzelaar’, sprak hardop over het ‘lage IQ’ van sommige Kyrgios-fans en ontplofte toen het hoofd van Felix Auger-Aliassime vlak voor het serveren op de grote schermen verscheen.

Het was dus niet voor het eerst raak. Ging Medvedev te ver met zijn tirade tegen de umpire ? Als er iemand antwoord op deze vraag kan geven, is het wel McEnroe. De vele legendarische ruzies van ‘Big Mac’ met umpires groeiden door de jaren heen uit tot een kunstvorm.

Oprechte uitbarsting

“Ik denk dat je aan de verkeerde persoon vraagt of de acties van Medvedev door de beugel konden! Ik ben wel honderd keer over de grens van het toelaatbare gegaan”, reageert McEnroe vanuit zijn rol als expert namens Eurosport. “Persoonlijk hou ik ervan als tennissers emoties tonen en hun gevoelens uiten. Daniil doet dit niet zomaar, zo’n uitbarsting is oprecht. Dat vind ik mooi.”

“Ja, misschien ging hij te ver. Hij klaagde over het coachen van de vader van Tsitsipas en daar word je he-le-maal gek van, want er is niets wat je ertegen kunt doen. Ik weet niet exact wat eraan vooraf ging, maar toen het gebeurde had ik wel zoiets van: wow, dit is een bijzonder moment, hier geniet ik van.”

“Door zulke acties krijg je een beter beeld van de persoon Medvedev en wil je nog liever dat hij wint. Of juist niet. De één vindt Medvedev door deze driftbui een nóg grotere held, de ander wilde door al deze woede juist dat Tsitsipas zou winnen”, vervolgt McEnroe, die het knap vindt dat de Rus al deze woede in zijn voordeel weet te benutten.

Fantastisch om te zien

“Eerst wordt Medvedev zó gek dat hij zich he-le-maal laat gaan, maar daarna raapt hij zichzelf weer bij elkaar en dat is ook fantastisch om te zien. Dus nee, ik ga absoluut niet zeggen dat Medvedev te ver is gegaan. Het is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Maar ik kan je wel vertellen dat ik hier nog veel en veel meer van wil zien.”

Terwijl McEnroe niet kan wachten op de volgende scheldkanonnade van Medvedev vindt Justine Henin – die zich wel altijd netjes gedroeg – dat er een grens is overschreden. “Dit ging veel te ver en mogen we echt niet accepteren. Van niemand niet”, oordeelt de Belgische.

“Zo mag je je niet gedragen ten opzichte van een umpire. Medvedev had inhoudelijk best een punt, maar je moet wel normaal blijven doen. Misschien had er zelfs een straf opgelegd moeten worden. Het is niet zomaar dat Medvedev na de wedstrijd zijn excuses aanbood, maar ik betwijfel of hij hier zo gemakkelijk mee wegkomt.”

