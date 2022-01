Murray had grote met de Japanner. Daniel speelde afwachtend en liet Murray het spel maken. De Brit had geen antwoord het degelijke spel van hem.

Voor Murray is Daniel (ATP-120) de laagstgeklasseerde speler waarvan hij ooit verliest op een Grand Slam.

Murray moest een groot deel van het seizoen 2021 aan zich voorbij laten gaan door een liesblessure. De Schot leek dit seizoen echter op de weg terug. Hij bereikte vorige week in Sydney voor het eerst sinds twee jaar weer een finale van een ATP-toernooi.

