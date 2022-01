Shapovalov ergerde zich waarschijnlijk al langer aan de tactieken van Nadal, die er wel om bekend staat maar weinig haast te maken. Aan het begin van de tweede set had hij het gehad met die tactieken. Grote kans dat meespeelde dat Shapovalov de eerste set had verloren en de frustraties overheersten.

De Canadees was van mening dat Nadal een tijdswaarschuwing had verdiend. Als tennissers tijdens deze Australian Open ergens slecht op gaan, dan is het wel zo’n waarschuwing. En blijkbaar gaan ze er ook slecht op als de umpire besluit om de tegenstander niet aan te spreken. Althans, dit was het geval bij Shapovalov.

Tot twee keer toe discussie

“De klok is 45 seconden gestart en hij (Nadal) is nog niet klaar om te tennissen. De klok is allang geleden gestart en hij staat nog steeds niet klaar. Je moet hem waarschuwen”, beet Shapovalov van zich af. De umpire pakte het ook niet heel handig aan. “Jij komt nu met me praten en bent zelf ook niet klaar.”

Dit schoot compleet in het verkeerde keelgat bij de man die als veertiende was geplaatst. “Neem je me in de maling? Jullie zijn allemaal corrupt. Stuk voor stuk zijn jullie corrupt”, waren de gepeperde uitspraken die volgden vanuit de mond van Shapovalov. Hij kwam er overigens mee weg.

Daarmee was de situatie nog niet klaar, want een game later – op 1-0 – was het startpunt van de game opnieuw reden voor ophef. De umpire was nog niet klaar met Shapovalov en had het gevoel dat hij het mikpunt was geworden. “Wat wil je van me”, vroeg de scheids. “Dit zit me dwars.”

Gemoederen bedaard

Nadal kwam hierop naar het net om een en ander te bespreken met Shapovalov. Wat de twee precies uitwisselden, was niet te volgen. Feit was wel dat de gemoederen vervolgens waren bedaard en er weer op tennis werd gefocust. Grappig genoeg was hij eerder al betrokken bij gedoe tussen Reilly Opelka en de umpire. Toen nam Shapovalov zelf extra tijd.

Shapovalov kwam met 2-0 in sets achter, maar vocht zich knap terug om vervolgens kopje onder te gaan in een spannende vijfsetter. De zege leek voor het oprapen te liggen, maar toen was daar de wederopstanding van Nadal. De laatste actie van Shapovalov was vervolgens het verpulveren van zijn racket.

