Kanepi stond al opgelucht te juichen en maakte de gang naar het net, toen ze zich op basis van de reacties om haar heen realiseerde dat ze te vroeg had gejuicht. Daarop keerde ze weer om, om klaar te gaan staan voor een service van de als tweede geplaatste Sabalenka.

De rally die daarop volgde, werd beslist door een fout van Sabalenka waarna Kanepi alsnog kon juichen. Behalve blijdschap was ook sprake van grote opluchting, want eerder had Kanepi op 5-4 en 40-0 op eigen service al drie matchpoints gekregen. Die werkte haar Belarussische opponente allemaal weg.

Ad

De 36-jarige Kanepi kreeg zelfs nog een vierde matchpoint, maar ook die bleef onbenut waarna Sabalenka weer helemaal terugkwam in de wedstrijd. Uiteindelijk werd het in 5-7 6-2 7-6(7) alsnog beslist.

Australian Open AusOpen | Kanepi juicht een puntje te vroeg tijdens super tiebreak 27 MINUTEN GELEDEN

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open Hoogtepunten Fritz - Tsitsipas - Australian Open Hoogtepunten EEN UUR GELEDEN