Bloedvorm

Keys gooide al eerder in het toernooi hoge ogen door haar landgenote en voormalig winnaar in Melbourne Sofia Kenin uit te schakelen. Dat die uitslag geen geluk bewees ze wedstrijd na wedstrijd, en met haar ferme groundstrokes had ook de Tsjechische na iets minder dan anderhalf uur het nakijken. De Amerikaanse heeft in het toernooi pas een set verloren en lijkt niet te stoppen. In de halve finale gaat de Amerikaanse het donderdag opnemen tegen Ashleigh Barty, de publiekslieveling en huidige nummer een van de wereld.

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

