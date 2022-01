AusOpen | Kokkinakis kan niet voorkomen dat boze Kyrgios helemaal uit zijn plaat gaat

De Australiërs waren met 7-6(4) 6-4 te sterk voor het duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos, waarmee nog maar eens een geplaatst duo naar huis werd gestuurd. Het draaide dankzij ‘Special K’, zoals Kyrgios en Kokkinakis inmiddels liefkozend worden genoemd, opnieuw uit op een waanzinnige voorstelling, met alles erop en eraan.

Zoals altijd ging de meeste aandacht uit naar Kyrgios, die tijdens de twee uur lange strijd af en toe zelfs een beetje moeite leek te hebben om zichzelf onder controle te houden. Kokkinakis probeerde zijn partner tot bedaren te brengen, wat de ene keer beter lukte dan de andere keer.

Klus geklaard

Het ging vooral mis toen Kyrgios zijn service dreigde te verliezen; hij was het oneens met de netsensor en reageerde zich af op zowel de umpire als zichzelf door een klap uit te delen aan een bord langs de baan. Op die manier hoopte hij stoom af te blazen.

Dat lukte niet bepaald, want na het daadwerkelijk verliezen van de bewuste game sloopte Kyrgios zijn racket. Kokkinakis stond erbij en keek ernaar, want tsja… wat kon hij doen? Niet veel. Gelukkig voor Kokkinakis hervond Kyrgios zich snel weer, werd de break ongedaan gemaakt en de klus in twee sets geklaard.

Het wordt de eerste finaleplaats in de dubbels voor Kyrgios/Kokkinakis, die meedoen op basis van een wildcard. Het feest werd compleet gemaakt door Matthew Ebden en Max Purcell, want de dubbelfinale wordt zaterdagochtend Nederlandse tijd gespeeld door een kwartet Australiërs.

AusOpen | Kyrgios/Kokkinakis staan na wilde partij in de finale van het dubbelspel

