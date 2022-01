Kuzuhara en Mensik maakten er een aantrekkelijke finale van, waarin ze amper voor elkaar onderdeden. Het werd 7-6(4) 6-7(6) 7-5 en behalve de vele lange, spannende games eiste in het warme Melbourne ook de hitte zijn tol.

Winnaar Kuzuhara had het al zwaar, maar de verkampte verliezer Mensik – die amper nog kon serveren – zakte niet voor het eerst door zijn knieën. Er kwamen direct hulptroepen aangesneld, met onder meer een rolstoel waarin de Tsjech even later van de baan werd gereden. Hij had zich helemaal leeg gespeeld.

De ontknoping was des te specialer omdat Kuzuhara na de beslissing via een reeks dubbele fouten gelijk naar de overkant van de baan snelde om te checken hoe het ging met zijn tegenstander. Staaltje sportiviteit!

