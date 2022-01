Kyrgios en Kokkinakis namen het op tegen het duo Tim Pütz/Michael Venus en wisten hun toch wel verrassende zegereeks een mooi vervolg te geven. Het was een zware bevalling, maar in 7-5 3-6 6-3 werd aan het langste eind genoten. Het publiek zag dat het goed was.

Kyrgios zorgde wel voor een schrikmomentje door een jongetje in het publiek te raken met een wild weggeslagen bal, maar ook dat werd helemaal in orde gemaakt. De showman haalde snel een racket uit zijn tas en toen waren de tranen snel gedroogd, waarna er nog maar eens een keer applaus klonk.

Sterke tegenstanders

Kyrgios/Kokkinakis was eerder al te sterk voor Mektic/Padvic. Dit tweetal was als eerste geplaatst, maar werd ‘gewoon’ in twee sets uitgeschakeld waarna de frustraties de overhand kregen. Kyrgios claimt dat het kort na de wedstrijd bijna uitdraaide op een vechtpartij met leden van de begeleiding van de Kroatiërs.



Voor Kyrgios/Kokkinakis wacht nu een treffen met Horacio Zeballos en Marcel Granollers. Zeballos/Granollers is als derde geplaatst, waarmee de weg naar de finale nog niet bepaald open ligt.

