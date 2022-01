Kyrgios sloeg na een eerste service van Kokkinakis een bal wat wild weg en terwijl een deel van het publiek weer eens ‘Siuuuu!’ riep, bleek er toch wel iets meer aan de hand dan dat. Blijkbaar was een jonge supporter geraakt door de bal die Kyrgios vanaf zijn netpositie wat wild had weggespeeld.

De Australiër voelde zich uiteraard direct schuldig en twijfelde eventjes wat te doen. Direct naar het jongetje toe om excuses te maken of…? Uiteindelijk werd de game niet eens afgemaakt en besloot Kyrgios de servicebeurt niet af te wachten om het goed te maken.

Meer dan goed zelfs. Het jonge slachtoffertje kreeg een racket van Kyrgios overhandigd en daarmee waren de tranen snel gedroogd, terwijl ook de publiekslieveling niet meer kapot kon. Uiteindelijk waren er dus alleen maar winnaars, want stiekem waren de overige fans hartstikke jaloers op het souvenirtje dat met het jochie mee naar huis gaat.

Overigens wonnen Kyrgios en Kokkinakis de wedstrijd ook nog en doen ze inmiddels een serieuze gooi naar het winnen van de Grand Slam. Het Australische duo meldt zich na een gewonnen driesetter in de halve finale.

