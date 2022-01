Djokovic verblijft momenteel in een quarantainehotel in Melbourne dat hij volgens de Australische overheid wel degelijk mag verlaten, maar dan alleen om in een vliegtuig te stappen richting elders. Verder kan de nummer één van de wereld geen kant op sinds zijn visum is ingetrokken op basis van twijfels aan zijn medische vrijstelling.

Het kamp-Djokovic ging in beroep, maar voor de uitspraak van naar verwachting maandag is er weinig tot geen bewegingsvrijheid. De familie van de nummer één van de wereld spreekt van ‘gevangenschap’, de Australische overheid kijkt er anders tegenaan, maar zou het beter kunnen doen, meent Kyrgios.

Ad

AusOpen | Vorig jaar besloot Kyrgios voor een partij nog om Djokovic belachelijk te maken

Australian Open AusOpen | "Djokovic wordt niet gevangen gehouden" - Australische minister over situatie Djokovic 4 UUR GELEDEN

Kampioen is een mens

Kyrgios behoort tot de vaste criticasters van Djokovic en daarom is het des te opvallender dat hij nu met een steunbetuiging komt. “Kijk, ik geloof absoluut dat je iets moet doen tegen corona en daarom heb ik me laten vaccineren, voor de gezondheid van anderen en specifiek die van mijn moeder”, twitterde Kygios.

“Maar hoe wij nu omgaan met de hele situatie rond Djokovic is gewoon fout, heel erg fout. Ik hou van een grapje en vind alle memes ook leuk, maar uiteindelijk is onze grote kampioen ook maar een mens en dient hij goed behandeld te worden. We moeten dit beter doen.”

AusOpen | “Mijn zoon wordt gevangen gehouden” - Moeder Djokovic neemt het op voor haar zoon

Geen uitzondering

Djokovic krijgt er in Australië stevig van langs en dat is niet zonder reden. Down Under gelden al de gehele coronapandemie zo’n beetje de strengst denkbare regels waarbij de eigen bevolking niet wordt ontzien. Die bevolking vindt het fijn om te zien dat er voor Djokovic geen uitzondering wordt gemaakt.

Kyrgios vindt ook niet dat er een uitzondering moet worden gemaakt. Hij meent alleen wel dat met de hele situatie beter kan worden omgesprongen. Als Djokovic definitief geen visum krijgt, wordt het voor hem onmogelijk tijdens de Australian Open op jacht te gaan naar zijn 21ste Grand Slam-titel.

Zoals het er nu naar uitziet, volgt maandag uitsluitsel.

Australian Open AusOpen | "Djokovic heeft geen regels gebroken" - Becker verdedigt voormalig pupil 4 UUR GELEDEN