Kyrgios behoort tot de meest kleurrijke en uitgesproken spelers van de ATP Tour en heeft misschien wel veel meer talent dan uit zijn resultaten blijkt. Gelukkig is hij goed gebekt en zorgt hij ook op die manier altijd nog voor vermaak. Ook nu is hij bijzonder eerlijk.

De kans bestaat namelijk dat Federer ontbreekt vanwege een knieblessure, Nadal door coronaperikelen sinds hij recent positief testte terwijl nog altijd niemand weet wat de status is van Djokovic. Als het kwartje drie keer verkeerd valt, is dat volgens Kyrgios rampzalig.

Verschrikkelijk

“Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee hoe de situatie van Novak eruitziet en op basis waarvan hij wel of niet meedoet. Hopelijk heeft hij een fijne Kerst gehad en ik hoop dat hij nog lang blijft tennissen, want zoals ik eerder al wel eens heb gezegd: Federer, Nadal en Djokovic moeten we zo lang mogelijk zien te behouden”, aldus Kyrgios tegenover de krant Melbourne Age

De Australiër is in het verleden behoorlijk kritisch geweest over Djokovic, maar kijkt nu naar het grotere plaatje. “Als ze Grote Drie ontbreekt, is dat verschrikkelijk. Het zou een absolute ramp betekenen. Het zou verschrikkelijk zijn voor de fanatieke supporters en iedereen die ook maar een beetje van tennis houdt.”

“Ja, natuurlijk krijgen spelers van de volgende generatie dan de kans om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Maar onderaan de streep hebben we de Grote Drie nodig, de sport heeft de Grote Drie nodig.”

