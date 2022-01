Azarenka en Melbourne lijkt een match made in heaven, want ze speelde weer beter dan ooit. En dat op haar 32ste, nadat ze een tijdje uit de running was geweest. De Belarussische stopte met tennissen om zich volledig te richten op het winnen van de voogdij van Leo.

Ondanks een pittige vechtscheiding is dat inmiddels gelukt en dus gaat de focus weer op het tennis, wat met vallen en opstaan gaat. Ze klopt weer op de deur van de top twintig en met haar talent zit het nog steeds goed, want ze speelde tegen Elini Svitolina een meer dan prima partij: 6-0 6-2.

Die uitslag is echter alweer snel vergeten, met dank aan het optreden van zoontje Leo. Leo was van de partij tijdens het persmoment van Azarenka en liet een onuitwisbare indruk achter op het verzamelde legertje journalisten.

Eén van de journalisten besloot een vraag te stellen aan Leo: hoe vond je dat je moeder speelde? “Awesome!” Voor de liefhebber staat hierboven de volledige persconferentie, met Leo en mama Azarenka.

