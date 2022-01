AusOpen | “Medvedev kan de komende jaren domineren” - Wilander tipt de Rus voor winst

“Ik vind Medvedev de te kloppen man door de manier waarop hij speelt” zegt Wilander in The Cube van Eurosport. “Hij is terughoudend als het moet en slaat toe als het kan. Je zult hem echt moeten verslaan, want hij gaat niet van zichzelf verliezen.”

“Hij heeft bovendien een geweldige instelling, tegen wie hij ook speelt. Hij begint voorzichtig een tweede Rafael Nadal te worden. Hij staat er altijd als het nodig is.”

Onverslaanbaar is Medvedev echter niet, denkt Wilander. “Nick Kyrgios zal in de tweede ronde geen probleem zijn. Maar met grof geweld kun je hem verslaan, zoals Alexander Zverev deed tijdens de ATP Finals.”

Motivatie

Medvedev won vorig jaar de US Open door in de finale Novak Djokovic te verslaan. “Ik denk dat je iets van je motivatie kunt verliezen als je een Grand Slam wint, afhankelijk van waar je staat in je carrière. Voor Medvedev kwam deze winst op een goed moment. Hij versloeg in de finale waarschijnlijk de beste speler aller tijden.”

Wilander denkt daarom dat de Rus de komende vier of vijf jaar gaat domineren. “Niet door drie of vier Grand Slams per jaar te winnen. Maar ik verwacht hem wel veel in halve finales en finales. En dan pak je vanzelf ook een paar titels.”

Nadal

Ook de voormalig Spaanse tennisser Alex Corretja ziet Medvedev als de favoriet voor de Australian Open. “Het is afwachten of Nadal zijn spel nog kan verbeteren. Daarom noem ik Medvedev en Zverev als de favorieten. Zverev vind ik ook sterk spelen, maar ik schat Medvedev net iets hoger in, omdat hij al een Grand Slam heeft gewonnen.”

Zelf noemt Medvedev Nadal als de favoriet. “Normaal gesproken zou ik zeggen dat de hoogst geplaatste speler ook de favoriet is. Dat zou ik dan dus zijn. Maar ik wijs toch naar Rafa, omdat hij al twintig Grand Slams achter zijn naam heeft staan.”

