AusOpen | Medvedev klaagt werkelijk overal over tijdens ouderwetse baaldag

De psychologische spelletjes van Medvedev zijn het keer op keer waard om in de gaten te houden en tijdens de vierde ronde kregen we een inkijkje in de bedrading van de Rus. De nummer twee van de wereld stond niet eens slecht te spelen, maar het zit tijdens een wedstrijd natuurlijk ook wel eens tegen.

Die tegenvallers verteerde Medvedev maandag slecht, zeer slecht. Hij zat vol ergernis over de schotklok, over het feit dat hij geen plaspauze mocht houden en als klap op de vuurpijl beet hij opponent Cressy toe dat hij een geluksvogel was.

“Tien ballen op rij wegleggen met je frame, dat is simpelweg onmogelijk”, riep Medvedev over de baan toen hij weer eens een volley had moeten incasseren. Cressy speelt graag service-volley, waarmee hij de punten kort kon houden zonder dat Medvedev een lekker ritme ontwikkelde. Het leverde Amerikaan setwinst op.

Die setwinst trok Medvedev maar matig, vandaar dat hij hardop zijn ongenoegen liet blijken. Het feit dat hij dit deed in het Engels en niet in het Russisch was al een teken aan de wand. Ondoordachte frustratie spuw je in je moedertaal en niet in een taal die je jezelf eigen hebt gemaakt, hoe goed ook.

Het hoe en waarom bleek na de partij: Medvedev heeft wel degelijk respect voor Cressy, volop zelfs, maar hij probeerde door die uitbarsting in Cressy’s hoofd te kruipen in een poging zijn opmars te stuiten. Dat lukte. Medvedev won met 6-2 7-6(4) 6-7(4) 6-4 en staat in de kwartfinales.

Publiek

Medvedev liet na het benutten van zijn matchpoints tijdens de diverse interviews blijken dat hij zijn tegenstander geen ‘mazzelaar’ had moeten noemen, maar het kwam hem ook niet slecht uit. Eerder zocht Medvedev al het randje op rondom zijn partij tegen Nick Kyrgios, toen hij zich stoorde aan geschreeuw vanuit het publiek kort voor tweede services.

“Mensen die dat doen hebben een laag IQ ”, zo foeterde Medvedev. Na zijn gewonnen partij tegen Botic van de Zanschulp voegde Medvdev hier aan toe dat iedere relatie ups en downs heeft en dat hij en het Australische publiek eraan werken om elkaar beter te leren kennen in de hoop door één deur te kunnen.

De uitbarstingen van Medvedev vormden een mooie aanleiding voor een goed gesprek met John McEnroe in The Cube.

