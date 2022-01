Het gaat gelijk op tijdens de tweede halve finale in Melbourne, die de tegenstander van Rafael Nadal moet opleveren. Medvedev en Tsitsipas geven elkaar weinig toe en dus kunnen details de doorslag geven. Een van die details is het gedrag van de vader van Tsitsipas.

De Grieken zijn al vaker aangesproken op het onderlinge contact tijdens wedstrijden, met als gevolg diverse waarschuwingen wegens ongeoorloofd coachen. Wat Medvedev betreft was zo’n waarschuwing hier ook op zijn plaats geweest. Hij stoort zich kapot aan het gedrag van vader Tsitsipas.

Dat liet Mevedev op zijn Medvedevs blijken, door tegen het einde van de tweede set volledig uit zijn dak te gaan. Hij ontplofte op een ongekende manier. De Rus schreeuwde tegen de umpire als een ouder die gek is gemaakt door een vervelend kind. Hij vond zelfs dat de umpire hem moest aankijken.

Wellicht was dit weer een van de psychologische spelletjes waar Medvedev om bekend staat, maar deze uitbarsting kon haast niet gespeeld zijn.

