De negentienjarige Britse had zichtbaar pijn tijdens de partij. Ze won de eerste drie games en uiteindelijk ook de eerste set, maar moest zich tussendoor regelmatig laten behandelen aan haar hand. In de derde set kon ze de bal alleen nog maar terug slicen.

Het betekende een mooi succes voor Kovinic. De nummer 98 van de wereld plaatste zich hiermee voor het eerst voor de derde ronde op een Grand Slam. In de derde ronde treft ze Tamara Zidanšek (WTA-29) uit Slowakije.

AusOpen | Raducanu heeft last van blaren op de handen en is uitgeschakeld

Raducanu liet zich niet ompraten om zich af te melden voor de partij. “Er waren mensen in mijn team die niet wilden dat ik zou spelen. Maar het heeft zoveel moeite gekost om hier te zijn. Dat wilde ik niet zomaar opgeven.”

Ondanks het verlies oogstte de nummer achttien van de wereld ook lof. Eurosport-expert Mats Wilander is onder de indruk van de vechtlust van de nummer negentien van de wereld. “Die blaar op haar rechterhand was een groot probleem”, aldus de analist van Eurosport.

Ze kon soms niet eens haar forehand gebruiken en na afloop kon ze geen hand geven. Ze heeft juist ongelooflijk veel strijd laten zien tegen een goede tegenstander. Dit moet geen teleurstelling voor haar zijn. En ook niet voor de Britse pers of haar sponsors.”Wilander heeft veel vertrouwen in de toekomst. “Ze bereikte de vierde ronde op Wimbledon, won de US Open en klopte nu in de eerste ronde Sloane Stephens, een voormalig Grand Slam-winnares. Ze is gewoon heel goed op weg om een topspeelster te worden.”