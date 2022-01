De Australiërs laten al de gehele coronapandemie niet met zich sollen, zo weet de familie Djokovic nu ook. Djina Djokovic sprak kort met haar zoon en hoopt dat hij sterk blijft ondanks de verschrikkelijke omstandigheden waaronder hij Down Under zou verblijven.

“Ik heb een paar uur geleden kort met Novak gesproken. Het gaat op zich goed met hem. Hij heeft geprobeerd om wat te slapen, maar dat lukte niet echt”, aldus Dijana. “Wat kan ik er als moeder van zeggen? Ik voel me verschrikkelijk.”

“Mijn zoon is vastgezet als een gevangene, het is gewoon niet eerlijk. Onmenselijk. Ik hoop dat hij sterk weet te blijven. Wij proberen hem kracht te geven om dit onrecht aan te vechten. Hopelijk wint hij de beroepszaak.”

Politieke agenda

“Het hotel waar hij verblijft, is verschrikkelijk. Het is een klein, smerig hotel, als je het al een hotel kunt noemen. Er verblijven ook vluchtelingen. Het is vies en het eten is slecht”, vervolgt de moeder. “Hij heeft gevraagd om een ander hotel en wil ook best een huis huren, maar dat mag niet.”

Hoewel de Australische autoriteiten bezweren dat de regels voor iedereen van toepassing zijn en dus ook voor Djokovic gelden, is zijn vader van mening dat hij om politieke redenen geen visum krijgt. “Hij wordt gevangen gehouden en ze proberen niet alleen mijn zoon de grond in te stampen, maar alle Serviërs.”

“Australië probeert Novak en Servië op de knieën te dwingen, maar Servië heeft altijd al getoond dat met onze trots niet valt te spotten. Dit heeft niets meer met sport te maken, dit is puur het uitvoeren van een politieke agenda. Novak is de beste tennisser ter wereld, maar blijkbaar trekken mensen in het westen dat slecht.”

De broer van Djokovic, Djordje, zegt dat de nummer één van de wereld door de Australische douane werd gedwongen om zijn bezittingen af te geven en geen contact met zijn familie mocht hebben tijdens de ondervragingen.

Migrantenhotel

“Novak heeft geen enkel protocol geschonden. Hij beschikte over precies dezelfde documentatie als alle andere tennissers die naar Australië zijn gekomen. Zodra we arriveerden, bemoeide de douane zich ermee, voerde hem weg en begon een verhoor. Tijdens de eerste 45 minuten was er nog communicatie mogelijk, maar daarna werd zijn telefoon afgepakt en hoorden we urenlang niets van hem.”

“Vervolgens kreeg hij zijn telefoon terug, maar werd hij naar een andere kamer gebracht. Dat is een vorm van gevangenschap. Toen zijn visum was ingetrokken en hij vervoerd zou gaan worden naar een hotel moest hij eerst een detector passeren, waar al zijn bezittingen werden afgepakt. Ook zijn koffer en telefoon.”

“Hij zit nu in een vies, smerig migrantenhotel zonder zijn bezittingen. Die worden pas teruggegeven vlak voor vertrek uit Australië. In principe kan hij daarna opnieuw naar Australië afreizen, maar dan word je automatisch voor drie jaar uit het land geweerd. De advocaten zijn er nu mee bezig. Het is fijn dat zij ons helpen en ook politici met de zaak bezig zijn.”

“Novak strijdt voor iedereen ter wereld met de juiste ethische en morele waarden. Ik hoop dat het lukt om Novak en al die mensen verspreid over de hele wereld een overwinning te bezorgen.”

