Knuffel

Na afloop van de wedstrijd zou je verwachten dat Coria teleurgesteld zou zijn over zijn uitschakeling. Dat was de Argentijn misschien ook wel, maar het belette hem er niet van om Monfils nog even een knuffel te geven. Het laat zien hoe geliefd de Fransman is bij zijn collega's.

Bublik next

In de volgende ronde treft Monfils de Kazach Alexander Bublik, die net als Monfils vooral bekend staat op zijn gekke capriolen op de baan. Bublik won in de eerste ronde van de Amerikaan Ernesto Escobedo.

